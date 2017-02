(C.) - Sieben in der Route d’Esch und der Rue de l’Aciérie geparkte Fahrzeuge wurden Sonntagnacht zwischen 01.30 und 09.30 Uhr durch Unbekannte beschädigt. An einigen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen entwendet und Wischer abgerissen. Des Weiteren wurde ein Mercedes-Stern abgebrochen. Eventuelle Zeugen sollen sich bitte beim Notruf 113 melden.



In der Rue de Vianden und in der Avenue 10 Septembre wurde derweil in mehrere Fahrzeuge eingebrochen. Weitere Autos wurden in der Rue Laurent Menager, der Rue Charlemagne und der Rue des Trois Glands aufgebrochen.