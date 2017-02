(C.) - Zwei Männer betraten gegen 23.00 Uhr am Samstagabend ein Lokal in der Rue de Koerich in Windhof. Nach kurzer Zeit betrat ein dritter Mann, in Begleitung eines Kleinkindes im Alter von zirka drei Jahren den Raum. Alle sprachen italienisch. Beide Männer setzen sich an den Tresen, der Andere mit dem Kind abseits in eine Ecke. Nachdem die Kellnerin den Mann mit dem Kind bedient hatte, bemerkte sie, dass ihr Mobiltelefon, sowie das Geld aus der Kasse verschwunden waren. Ein Fahrzeug (weiß) der mutmaßlichen Täter hatte französische Kennzeichen. Beim zweiten Fahrzeug (dunkel) ist die Herkunft des Kennzeichens unbekannt.



Beschreibung der Männer:



1. Person: 160cm, dicker Schnurrbart, kurzes schwarzes Haar, zirka 45 Jahre alt.

2. Person: 160cm, kurzes schwarzes Haar, ebenfalls zirka 45 Jahre alt.



3. Person: 180cm, dünn, kurzes schwarzes Haar, zirka 30 Jahre alt.



Fahrerflucht nach Zusammenstoß: Gegen 03.45 Uhr fuhr ein Fahrzeug in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache in der Rue Altrescht in Kayl auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihm ein Bus entgegen, welcher von Kayl-Zentrum (Höhe Eisenbahnbrücke) nach Esch fuhr. Der Busfahrer versuchte noch auszuweichen und fuhr nach rechts über den Bürgersteig. Dies reichte allerdings nicht aus, um dem Fahrzeug vollständig auszuweichen, sodass der Wagen (Suv dunkler Farbe mit luxemburgischen Erkennungszeichen) gegen die hintere Achse des Busses stieß. Der Fahrer des Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eventuelle Zeugen sollen sich bitte beim 113 melden.

In Colmar-Berg, Differdingen, Düdelingen, Esch/Alzette und in der Hauptstadt Luxemburg wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt sieben Führerscheine eingezogen.