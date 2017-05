(C./asc) - Und auch am Tag der Arbeit hatte die Polizei viel zu tun. Im Morgengrauen gegen 6.30 Uhr musste eine Patrouille in der Rue de Hollerich einschreiten, um einen Streit zwischen mehreren Personen zu beenden. Die Beamten versuchten zu schlichten, damit der Streit nicht in eine Schlägerei ausartete. Dabei warf ein Streithahn einem Polizisten einen Becher ins Gesicht.

Der Unruhestifter wurde von den Ordnungskräften immobilisiert. Doch das gefiel dem Mann gar nicht. Er setzte sich jedoch zur Wehr, beleidigte die Beamten und drohte ihnen ins Gesicht zu spucken.



Weil der Mann betrunken war, wurde er in einer Arrestzelle untergebracht. Der Vorfall wurde in einem Protokoll festgehalten. Als die Beamten den Mann aufs Revier brachten, wurden sie von einem Mann verfolgt, der zuvor bei der Auseinandersetzung in Hollerich wegen seinen gegenüber Polizisten geäußerten Beleidigungen aufgefallen war. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann fuhr fort mit den Beleidigungen. Wenig später erschien er Mann auf der Dienststelle und sagte, dass er seinen Bruder aus der Arrestzelle abholen wolle. Da der Mann ebenfalls mehrmals wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gesorgt hatte und sich auf dem Revier nicht beruhigen wollte, durfte er neben seinem Familienmitglied in der Ausnüchterungszelle Platz nehmen.



Flüchtiger dank Personenbeschreibung gefasst



Gegen 22.20 Uhr wurde der Polizei dann vor einem Schnellimbiss in der hauptstädtischen Avenue de la Gare eine Schlägerei zwischen zwei Personen gemeldet. Als die beiden Unruhestifter merkten, dass jemand die Polizei gerufen hatte, ergriffen sie die Flucht. Dank der Angaben von Passanten sowie der Personenbeschreibungen wurden sie wenig später von der Polizei im Bahnhofsviertel angetroffen. Es stellte sich heraus, dass es wegen Drogen und den diesbezüglichen Zahlungen zu der Auseinandersetzung gekommen war. Einer der Männer stand unter starkem Alkoholeinfluss und hatte keinen Ausweis dabei. Er wurde in der Ausnüchterungszelle untergebracht. Nach Rücksprache mit den Beamten der Fremdenpolizei und dem Außenministerium wurde ein Bericht erstellt. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sein Begleiter, der nach kurzer Zeit das Revier wieder hatte verlassen können, zog gegen 4.45 Uhr erneut die Aufmerksamkeit auf sich. Ein Taxifahrer hatte der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Personen auf der Place de la gare gemeldet. Die Ursache des Streits war die gleiche wie bei der Auseinandersetzung vor dem Imbiss. war der Gleiche wie zuvor. Diesmal wurde der schon am ersten Streit beteiligte Mann jedoch einen Schlag ins Gesicht.



