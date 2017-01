(na) - Ab etwa 19.30 Uhr, mussten Polizeikräfte am Samstag wiederholt im Süden, genauer im Korntal eingreifen. Durch das Glatteis kam es zu einer Reihe von Unfällen. Dies gleich dreimal in Petingen, einmal in Differdingen und zweimal in Beles.



Während es in Differdingen ein Bus die Avenue Charlotte nicht hinauf schaffte, war in Beles ein anderer Bus in ein parkendes Auto gerutscht. In Petingen war es ein Lastwagen der die Route de Luxembourg zeitweise blockierte.

Fahrradfahrer in Steinbrücken verletzt



Stunden zuvor hatte sich bereits ein Unfall in Steinbrücken ereignet. Als er in den Kreisverkehr einfuhr, übersah ein Autofahrer einen Fahrradfahrer der von links angefahren kam. Dieser fiel zu Boden und verletzte sich an der rechten Schulter. Er musste ins Krankenhaus gefahren werden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr.