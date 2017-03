(SH) - So hatten sich die Beamten die Kontrolle am späten Samstagnachmittag in der Route de Luxembourg in Rodange wohl nicht vorgestellt. Als die Polizisten gegen 17.30 Uhr zwei Insassen eines in Frankreich immatrikulierten Wagens nach ihren Ausweisen fragten, gaben beide Personen an, keine Papiere bei sich zu tragen.

Dann flüchteten beide Insassen. Der Fahrer konnte kurz später gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass er im Juli 2011 unter verschiedenen Namen Asyl beantragt hatte. Seit Januar dieses Jahres soll er laut französischer Polizei wegen Alkohol und Drogen am Steuer über keine Fahrerlaubnis mehr verfügen. Auch am Samstag fiel der Drogenschnelltest positiv aus. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. Der Beifahrer konnte entkommen.

Es war nicht der einzige Polizeieinsatz im Zusammenhang mit Drogen. In der Rue du Fort Neipperg in Luxemburg-Stadt beobachtete eine Streife gegen 22.45 Uhr, wie ein Mann sich mit einer Frau unterhielt. Bevor die Frau von den Polizisten kontrolliert werden konnte, warf sie Kokain zu Boden. Der Mann, ein polizeilich bekannter Drogendealer, gab an nichts mit Rauschmitteln zu tun zu haben. Bei der Körperdurchsuchung fanden die Beamten Bargeld und ein Handy. Wie sich herausstellte, hatte der Mann zudem unter falschem Namen in Luxemburg Asyl beantragt. Er wurde festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Handy und Bargeld wurden beschlagnahmt.



