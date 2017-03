Auch am Samstag beziehungsweise in der Nacht zum Sonntag mussten in Luxemburg wieder einige Autofahrer ihren Führerschein abgeben, weil sie unter Alkoholeinfluss standen.

In der Route de Diekirch in Fouhren fiel einer Polizeistreife am Samstag gegen 22.30 Uhr ein Auto mit defekter Heckleuchte auf. Als die Beamten den Fahrer darauf hinweisen wollten, stellten sie fest, dass auf der Rückbank des Fahrzeugs ein dreijähriges Kind ungesichert herum kroch. Hinzu kam, dass der Autofahrer betrunken war.

Führerscheine kassierte die Polizei unter anderem in Wemperhardt, zwischen Bavigne und Wiltz, an der hauptstädtischen Place Robert Schumann, in der Rue due Parc in Düdelingen, auf der A7 in Höhe von Mersch, in der hauptstädtischen Rue Sigefroi und in der Avenue Grande-Duchesse Charlotte in Düdelingen ein.