(SH) - Obwohl die Tage langsam länger werden, hält dies Einbrecher scheinbar nicht von ihrem Vorhaben ab. So meldet die Polizei aus den vergangenen Stunden mehrere Wohnungseinbrüche, dies in Bettemburg in der Rue Fernand Mertens, in Roeser in der Rue d'Alzingen, in Wiltz in der Rue du Pont, in Erpeldingen bei Bous, in Senningerberg in der Rue des Romains, in Echternach in Rabatt sowie in der Rue de Neudorf und in der Route de Thionville in Luxemburg-Stadt.

Um sich vor Einbrechern zu schützen, reichen meist einige einfache Maßnahmen. Denn Täter erkennen meist recht schnell, ob und wie sie leichten Zugang zum Haus haben.

So schreckt ein massives Türblatt aus mehrschichtigem Holz oder Sicherheitsverglasung Einbrecher sofort ab. Ist die Haustür auch noch fest verankert und gut verschlossen, werden sich Unehrliche schnell nach einem anderen Objekt umschauen.



Eingang durch die Hintertür



Nicht vernachlässigt werden sollten auch Garagentore, Terrassen- und Hintertüren und Fenster. Stahlstifte, die die Räder blockieren, können das ungewollte Aufziehen des Garagentors verhindern. Hintertüren können durch zusätzliche Riegel und einbruchssicheres Glas verstärkt werden. Wer seine Fenster mit einem Rundumsicherheitsbeschlag versieht, erschwert dem Einbrecher den Versuch, diese aufzubrechen. Auch Rollläden bieten nur Schutz, wenn sie genügend Widerstand leisten.

Fast immer in die Flucht lassen sich Einbrecher von Sirenen und Licht schlagen. Als sicherste Vorbeugungsmaßnahme gilt demnach eine Alarmanlage. Zudem kann man sein Grundstück durch Flutlichtanlagen mit Bewegungsmeldern erleuchten lassen.



Einstiegshilfen für Einbrecher - etwa Leitern, die in der Nähe des Hauses abgelegt werden, oder Gartenmöbel - sollten hingegen tabu sein.



Kommt es dennoch zu einem Einbruch, sollte die Polizei möglichst schnell verständigt werden. Erst nachdem die Beamten vor Ort waren, sollte mit dem Aufräumen begonnen werden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.