(C.) - Aus bislang ungeklärter Ursache brach gegen 2.00 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in der Rue Hussigny in Differdingen ein Brand aus. Ein 51-jähriger Hausbewohner, welcher sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer aufhielt, verstarb noch vor Ort.



Das Feuer brach im Wohnzimmer des Einfamilienhauses aus.

Foto: Polizei

Die Frau des Mannes schlief im oberen Stock und bemerkte den Brandgeruch, woraufhin sie unverletzt ins Freie flüchten konnte. Die Spurensicherung war vor Ort. Die Feuerwehren aus Differdingen, Sassenheim, Petingen, Düdelingen und Esch/Alzette löschten den Brand, bevor er auf die angrenzenden Häuser übergreifen konnte.