(che) - Außer Rand und Band war ein Mann, der wohl etwas zu viel getrunken hatte. So trafen am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr Rettungskräfte in einer Wohnung in der Avenue Charlotte in Differdingen ein. Sie wurden aufgrund dieses Mannes gerufen, da er sich in stark alkoholisiertem Zustand befand.



Doch der Mann war mit einer medizinischen Untersuchung nicht einverstanden, er schlug die Hand eines Sanitäters weg und verletzte diesen dabei leicht. Doch damit niocht genug. Wie aus dem Polizeibericht weiter hervorgeht, zeigte der Mann schließlich ein Messer vor, sprach Moddrohungen gegen die Sanitäter aus und hinderte die Helfer daran, die Wohnung zu verlassen.



Erst nach einer Stunde ließ der Mann die Sanitäter gehen. Aufgrund seines Benehmens und der Anwesenheit seiner Familie forderten die Beamten Verstärkung an. Schließlich wurde der Mann in Handschellen abgeführt undzur Dienstelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und am Mittwochnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Doch der Mann war mit der medizinischen Untersuchung nicht einverstanden, er schlug die Hand eines Sanitäters weg und verletzte diesen dabei leicht. Doch damit niocht genug. Wie aus dem Polizeibericht weiter hervorgeht, zeigte der Mann schließlich ein Messer vor, sprach Moddrohungen gegen die Sanitäter aus und hinderte die Helfer daran, die Wohnung zu verlassen.



Erst nach einer Stunde ließ der Mann die Sanitäter gehen. Aufgrund seines Benehmens und der Anwesenheit seiner Familie forderten die Beamten Verstärkung an. Schließlich wurde der Mann in Handschellen abgeführt undzur Dienstelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und am Mittwochnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.