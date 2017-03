(che) - In der Nacht zum Samstag hatten zwei Männer laut Polizeibericht in der Avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt eine besonders taktvolle Idee: sie tanzten, etwa gegen 3.25 Uhr morgens, mehrere Personen an - und entwendeten zwei Geldbeutel.



Die Opfer reagierten jedoch schnell und riefen eine Polizeipatrouille per Handzeichen.

Die Langfinger wurden mit zur Wache genommen - Strafanzeige wird erstellt.