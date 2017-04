In der Nacht zum Samstag ist gegen 01.30 Uhr in der rue de Luxembourg in Esch ein Mann von Unbekannten angegriffen worden. Er wurde mit einem Gegenstand am Kopf verletzt und mit einer Pistole bedroht. Das Opfer konnte sich schließlich in Sicherheit bringen und verständigte sofort die Polizei. Die eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich und fünf Tatverdächtige konnten nach kurzer Zeit von den Beamten ermittelt werden. Ein Schlagstock und eine Schreckschusspistole wurden bei zwei Personen gefunden und sofort beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und die zwei Tatverdächtigen wurden daraufhin festgenommen. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt.



Gegen 3.15 ist in der route d'Arlon in Strassen ein Sportwagen Schlangenlinien gefahren. Als ein anderer Autofahrer hinter dem Sportwagen durch Lichthupe auf die Fahrweise aufmerksam machen wollte, blieb der erste Fahrer in Höhe der Autobahnauffahrt A6 stehen, stieg aus und beschädigte den Außenspiegel und Heckscheibenwischer des hinteren Fahrzeugs. Als Letzterer daraufhin aussteigen wollte, schlug der Sportwagenbesitzer ihn ins Gesicht. Der aggressive Autofahrer flüchtete in Richtung Stadtzentrum. Die Polizei aus Capellen ermittelt.

