(C. / stb) - In der Rue Zénon Bernard in Esch/Alzette fuhr eine Autofahrerin am Samstagabend gegen 19.45 Uhr aus einem Parkhaus und übersah hierbei ein kleines Mädchen, welches mit seinem Kickboard entlang fuhr. Das Mädchen prallte gegen die Beifahrerseite des Fahrzeuges und der Fuß wurde vom Auto erfasst.

Mit leichten Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus gebracht.



Trunkenheit am Steuer



In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04.30 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Fahrer aufmerksam, welcher den Boulevard Prince Henri mehrmals auf und ab fuhr, bevor er schließlich in den Kreisverkehr fuhr um in die Rue de Belval zu gelangen.

Da dies der Patrouille merkwürdig vorkam wurde der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Während den Überprüfungen wurden die Beamten auf einen Alkoholgeruch aufmerksam. Ein Atemlufttest ergab, dass der zulässige Höchstwert fast um das Doppelte überschritten wurde. Der Führerschein wurde eingezogen.



Autofahrer prallt gegen geparktes Fahrzeug



Ein Mann verlor, aus bislang ungeklärten Gründen, in der Rue de la Fonderie in Luxemburg-Stadt am Samstagabend gegen 21.00 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug.

Während der Unfallaufnahme wurde ein Alkoholgeruch beim Unfallverursacher festgestellt. Auf die Frage hin, ob Alkohol konsumiert wurde, erwiderte der Mann ein Glas getrunken zu haben. Ein Atemlufttest ergab aber, dass der zulässige Höchstwert überschritten wurde. Ein provisorisches Fahrverbot wurde zugestellt.

