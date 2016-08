(C. / stb) - Viele Besucher begaben sich am Freitagabend wieder auf die Schobermesse und feierten bis spät in die Nacht. Dies tat auch ein Jugendlicher und beschloss nach seinem Besuch das Fahrzeug der Eltern auszuleihen, welche sich zurzeit im Urlaub befinden.

Der Jugendliche steuerte in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 04.30 Uhr das Fahrzeug durch Bartringen und verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Gefährt. Er prallte anschließend frontal gegen eine Hauswand und beschädigte ein Straßenschild.

Eine Mannschaft der Straßenbauverwaltung wurde auf den Unfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Weitere Zeugen wurden durch den Krach geweckt und konnten erkennen, dass er versuchte sich laufenden Schrittes vom Tatort zu entfernen. Die Zeugen konnten den jungen Fahrer einholen und wieder zurück zum Unfallort bringen.

Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass er noch minderjährig sei. Des Weiteren wurden sie auf einen Alkoholgeruch aufmerksam. Ein anschließender Test ergab, dass der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde. Eine Fahrerlaubnis konnte nicht eingezogen werden, da der Fahrer noch nicht im Besitz einer solchen ist.

Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Ein Protokoll wurde erstellt und die Eltern in Kenntnis gesetzt.



Mofafahrer zieht sich Verletzungen im Gesicht zu

Ein Mofafahrer befuhr am Freitagabend gegen 20.25 Uhr die Rue de Michelbouch in Mertzig, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle verlor und zu Fall kam. Der Fahrer trug keinen Schutzhelm und zog sich daher mehrere Verletzungen im Gesicht zu.

Während der Unfallaufnahme wurde ein Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemlufttest ergab, dass der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde. Der Fahrer wurde anschließend mit einer Ambulanz ins Krankenhaus gebracht.

Fahrer stand auf den Bahngleisen

Die Beamten der CFL meldeten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01.30 Uhr ein Fahrzeug, welches auf den Bahngleisen in der Rue de la gare in Schifflingen stehen würde. Der Lokführer hätte dies rechtzeitig erkannt und abbremsen können, um eine Kollision zu vermeiden.

Vor Ort konnte das Fahrzeug zwischen den Gleisen auf der Bahnschranke vorgefunden werden. Der Fahrer gab an, dass er die rote Ampel vor den Schienen nicht bemerkt hatte und erst auf die Gefahr aufmerksam wurde, als die Bahnschranke auf das Dach des Autos prallte. Unmittelbar danach kam ein Zug angefahren, welcher jedoch rechtzeitig abgebremst werden konnte.

Er erklärte mit der Beifahrerin in einem Gespräch verwickelt gewesen zu sein und deshalb nicht aufgepasst hätte. Während den Erklärungen wurden die Beamten auf einen Alkoholgeruch aufmerksam. Ein Atemlufttest verlief positiv und demnach wurde der Führerschein eingezogen.



Am Samstagnachmittag meldete der Service 112 einen Unfall zwischen zwei Fahrzeugen in Remich. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde eine Person verletzt.



