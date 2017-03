(SH) - Sturzbesoffen torkelte ein Mann am Freitag kurz nach 18 Uhr durch die Rives de Clausen und die Umgebung, pöbelte Passanten an, zeigte ihnen den Mittelfinger und sein Geschlechtsteil. Als die Polizei den Mann kurz später in der Rue Malakoff antraf, pöbelte er immer noch Menschen an, zudem schrie er wild umher und fiel mehrere Male zu Boden. Gegenüber der Beamten zeigte er sich sehr aggressiv, er bespuckte sie und trat mit den Füßen um sich. Der Mann musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Zudem muss er mit einem Verfahren wegen öffentlicher Sittenverletzung rechnen.

Doch auch auf den Straßen waren mehrere Fahrer unterwegs, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Auf der A6 in Höhe von Mamer fiel ein Verkehrsteilnehmer auf, weil er Schlangenlinien fuhr. In Crauthem missachtete ein betrunkener Fahrer eine Vorfahrt. Es kam zu einem Unfall. Auch in Heffingen war es zu einem Unfall gekommen, der Fahrer hatte sich jedoch aus dem Staub gemacht. Alle Fahrer mussten ihren Führerschein abgeben.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden in der Nacht zum Samstag zudem in der Rue du Village in Schoenfels sowie in der Rue d'Ettelbruck in Moesdorf Alkoholkontrollen durchgeführt. Insgesamt mussten sich 98 Fahrer einem Test unterziehen. In zehn Fällen fiel das Resultat positiv aus. Ein Führerschein wurde eingezogen.

