(MB) - Am Freitagabend beziehungsweise in der Nacht zum Samstag mussten erneut mehrere Autofahrer ihren Führerschein abgeben, weil sie vor dem Autofahren zu tief ins Glas geschaut hatten beziehungsweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Führerscheinentzüge wegen Alkohol gab es unter anderem auf der A7 Richtung Diekirch, in der Route de Kayl in Düdelingen beziehungsweise in der hauptstädtischen Avenue de la Liberté. Deutlich zu schnell war ein Autofahrer auf der A7 im Tunnel „Gousselelbierg“ unterwegs, und zwar mit 150 km/h statt der erlaubten 90 km/h. Auch hier wurde der Führerschein an Ort und Stelle einkassiert.

Breit unterwegs

Einen Wiederholungstäter stellte eine Polizeistreife gegen 2.40 Uhr in der Route de Wormeldange in Gonderingen. Nach kurzer Verfolgung konnten die auf Patrouillenfahrt befindlichen Beamten hier einen Autofahrer stoppen, der zuvor mit seinem Fahrzeug die gesamte Straßenbreite genutzt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Es war dies aber nicht der einzige Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Gegen den Fahrer besteht nämlich aktuell ein eingeschränktes Fahrverbot.

In der Route de Longwy in Bartringen ging der Polizei ebenfalls ein betrunkener Autofahrer ins Netz, weil er gegen 4.20 Uhr mit seinem Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel fuhr und hierbei eine Straßenlaterne zum Umstürzen brachte. Dabei wurden auch ein Straßenschild und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, sein Auto wurde bei dem Unfall allerdings stark beschädigt.