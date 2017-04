(SH) - Diebe, Streithähne und Drogenhändler hielten in den vergangenen Stunden die Polizei auf Trab.



In der Rue Pierre Krier in Bonneweg wurde am Samstag gegen 18.30 Uhr einer Frau, als sie aus dem Bus stieg, eine goldene Kette mit ovalem Amethyst-Anhänger vom Hals gerissen. Der Täter flüchtete. Er ist 1,80 Meter gross, 18 bis 20 Jahre alt und vermutlich südländischer Abstammung. Er trug eine schwarze Jacke.



In der Rue de Hollerich wurde am Sonntag kurz nach 3 Uhr nach einem Streit ein Diebstahl aufgeklärt. Eine Polizeistreife hatte den Streit beobachtet und die drei Männer anschließend kontrolliert. Dabei fanden sie Kokain, ein Mobiltelefon und eine Handtasche. Wie sich herausstellte, war die Handtasche zuvor gestohlen worden. Zwei der Männer hatten gegen die Asylbestimmungen verstoßen.



Zu Streitigkeiten war es auch in Binsfeld im Rahmen einer Tanzveranstaltung und in einer Schenke in Düdelingen gekommen. In Gostingen kam es nach gemeinsamen Cannabis-Konsum zu einem handfesten Streit, während bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern in einer Imbissbude in Mersch ein Messer im Spiel war. Verletzt wurde jedoch niemand.

Auf der Place Wallis im hauptstädtischen Bahnhofsviertel kam es unterdessen am Samstag gegen 22.30 Uhr nach einem Drogenhandel zu einer Verhaftung. Eine Person, welche den Ordnungskräften bereits bekannt war trug sechs Gramm Heroin, ein Gramm Kokain und 0,4 Gramm Haschisch bei sich.



