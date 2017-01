(SH) - Mit einem Gürtel wurden in der Nacht zum Montag am Boulevard Prince Henri in Esch/Alzette neun Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Ein Mann hatte zwei Täter beobachtet, die die abgestellten Wagen beschädigt hatten, dies nachdem er auf einen lauten Knall aufmerksam geworden war. Der Mann verständigte die Polizei, die vor Ort auf ein Fahrzeug mit drei Insassen traf. Das Auto war in einer Parklücke abgestellt, der Motor lief noch.

Da beim Fahrer ein Alkoholgeruch festgestellt worden war, wurde ein Atemlufttest durchgeführt. Dieser war positiv. Zudem hatten die Beamten bereits Bekannschaft mit dem Mann gemacht: Ein paar Stunden zuvor hatte er seinen Wagen als gestohlen gemeldet. Das Auto konnte jedoch auf einem Parkplatz wiedergefunden werden.



Warum der Fahrer den Gürtel ausgezogen hatte, konnte der Mann nicht sagen. Auch als er auf die Spuren im Schnee hingewiesen wurde, die auf die Tat hindeuteten, wies er jegliche Schuld von sich.



Der Führerschein wurde eingezogen.



Bierdosen in der Mittelkonsole



Auch am Boulevard J.F. Kennedy in Niederkerschen musste am Sonntagabend ein Fahrer seinen Führerschein abgeben. Eine Patrouille war auf ihn aufmerksam geworden, weil er Schlangenlinien fuhr. Der zulässige Wert war über das Doppelte überschritten. In der Mittelkonsolen waren zudem Bierdosen gesichert worden.











