(che) - In der Route de Longwy ereignete sich am Montag gegen 7.20 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer verschätzte sich beim Vorbeifahren an einem Lastwagen und stieß mit der Beifahrerseite gegen dessen Laderampe, die heruntergeklappt war.



Das Fahrzeug des Mannes, der betrunken war, wurde dabei an der der Beifahrerseite aufgeschlitzt. Der Führerschein wurde eingezogen.