(str) - Aus der Nacht zum Samstag berichtet die Polizei von einer ganze Serie von Einbrüchen. Die Täter hatten es sowohl auf ganz unterschiedliche Gebäude und Geschäftslokale aber auch auf Fahrzeuge abgesehen.

So gab es Einbrüche, in ein Musikgeschäft in der Route de Thionville in Hesperingen, in ein Foyer in der Rue des Gaulois in Bonneweg, in ein Gartenhaus in der Rue Pierre Schuetz in Niederkerschen, in einen Keller an der Porte de France sowie in ein Tabakgeschäft in der Grand-Rue in Esch/Alzette, in einen weiteren Keller in der Rue des Merciers in Echternach, in ein Einfamilienhaus in der Rue de la Gare in Noertzingen, in ein Restaurant in der Rue du Neudorf in Luxemburg-Stadt, in Autos in der Rue du Brill in Foetz, am Galgenberg in Esch/Alzette auf der Strecke von Rümelingen nach Esch/Alzette und in der Rue de Mersch in Saeul.