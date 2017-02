(mth) - Nicht weniger als acht Diebstahl- und Einbruchdelikte meldete die Polizei von Freitag auf Samstag.

In Esch/Alzette wurde in der Rue Portland ein Einbrecher im Inneren eines Hauses von einer Bewohnerin überrascht. Er flüchtete durch ein Fenster in Richtung Lallingen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei gab eine Täterbeschreibung heraus: der Täter war männlich, von südländischem Typ, um die 30 Jahre alt und von korpulenter Statur. Der etwa 1,60 Meter große Mann hatte kurze schwarze Haare, trug einen grauen Kapuzenpullover mit schwarzen Ärmeln und weiße Turnschuhe. Zeugen können sich beim Notruf 113 melden.



Am späten Freitagnachmittag wurde in Bascharage in der Rue du Bois in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

In den Abendstunden gab es in Bettange/Mess einen weiteren Einbruch in der Rue Jean-Pierre Hilger und in Luxemburg-Stadt wurde in der Nacht in ein Geschäft in der Route de Thionville eingebrochen.

In Mamer entwendete im Laufe des Nachmittags ein unbekannter Täter in der Route d'Arlon aus zwei stationierten Autos mehrere Wertgegenstände, darunter ein Handtasche, ein Tablet PC und eine Ledertasche.

In Ettelbrück, am Boulevard Grande-Duchesse Charlotte wurde in ein parkendes Auto eingebrochen, entwendet wurden unter anderem ein iPod Touch sowie eine Damensonnenbrille.

In Schieren wurde in der Rue de la Gare ebenfalls im Laufe der Nacht in ein geparktes Autos eingebrochen, hier wurde Bargeld gestohlen.

In Luxemburg-Stadt brachen Unbekannte nachts in der Avenue Monterey einen geparkten Wagen auf. Zur selben Zeit schlugen unbekannte Täter in der Rue du Fort Neipperg an einem Wagen die Scheibe ein und entwendeten ein Mobiltelefon.