(tom/LW) - Auch am Heiligabend hatte die Polizei im Großherzogtum gut zu tun.



Schinkendieb in Mondorf



Zwischen 18 Uhr und kurz nach Mitternacht am Samstagabend brach ein Mann in Mondorf in der Avenue Marie-Adelaide in ein Haus ein, nachdem er die Küchentür mit einem Schraubendreher aufgebrochen hatte. Dort fand sich offenbar eine wahre Köstlichkeit: Nachdem der Dieb das ganze Haus durchsucht hatte, entschied er sich, lediglich einen Schinken mitgehen zu lassen.

Verkehrsunfall durch Alkohol am Steuer



In der rue Brill in Oberdonven kam es kurz vor 21 Uhr zu einer Frontalkollision. Ein stark betrunkener Fahrer war in einer Rechtskurve auf die falsche Fahrspur geraten und war mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Glücklicherweise wurde dabei niemand ernsthaft verletzt. Dem Unfallverursacher wurde der Führerschein entzogen.

Brand auf dem Campingplatz



In Beaufort war gegen 23.45 Uhr an einem Mobilhome auf dem örtlichen Campingplatz ein Feuer ausgebrochen, das in sehr kurzer Zeit durch die lokale Feuerwehr gelöscht werden konnte. Allem Anschein nach handelte es sich um einen technischen Defekt im Aussenbereich des Mobilhomes. Zur Brandzeit waren keine Personen im Mobilhome und es bestand auch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für angrenzende Campingwagen.

Gäste prügeln sich mit Wirt



In Wilwerdingen musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr zu einer Kneipenschlägerei ausrücken. Hier war es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Gästen und dem Inhaber des Lokals gekommen, wobei beide Parteien leicht verletzt wurden. Die Streife konnte die Gemüter beruhigen, sodass eine Eskalation vermieden werden konnte.

Schlangenlinien auf der A13



Auf der A13 in Höhe Esch war einer Streife gegen 4.30 Uhr ein Auto aufgefallen, das in Schlangenlinien gesteuert wurde. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der Fahrer betrunken war. Er musste seinen Führerschein abgeben.