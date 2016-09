(tom) Solche Anrufe sind auch für die Ordnungshüter nicht alltäglich: Bei der Polizei in Esch/Alzette rief am Freitag gegen 18.30 ein Mann an und beichtete einen Ladendiebstahl. Er wolle die Angelegenheit schnell klären, denn er müsse dringend nach Hause.



Dem konnte die Escher Polizei nachkommen: Die gestohlene Ware wurde zurückerstattet, gegen den Mann gab es allerdings trotzdem eine Anzeige.



60 statt 50, sechs statt fünf



Am gleichen Abend gegen 22.30 Uhr stoppten die Beamten während einer Geschwindigkitskontrolle ein Auto mit 60km/h anstatt der erlaubten 50.



Damit nicht genug: Die Fahrerin konnte keinen gültigen Führerschein und keine gültige Versicherung vorzeigen. Die Steuervignette des Wagens war zudem abgelaufen.Im Wagen befanden sich sechs Personen im Wagen, vier davon auf dem Rücksitz. Zwei kleine Kinder auf dem Rücksitz waren weder in einem angemessenen Kindersitz, noch waren sie überhaupt angeschnallt.



Die Polizisten vor Ort schrieben eine Anzeige und behielten den Wagenschlüssel ein. Immerhin: Kurze Zeit später wurde die Fahrerin auf der Dienststelle vorstellig und konnte sowohl einen gültige Führerschein als auch eine Versicherung vorlegen. Sie bekam den Wagenschlüssel zurück.