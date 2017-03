(che) - Zwei Männer wurden am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Rue du 22 Mai 1988 in Ingeldorf bei einem Ladendiebstahl erwischt.



Einer der beiden Langfinger wurde von einem Angestellten in der Industriezone gestellt, der Andere entkam hingegen. Durch die Hilfe eines Busfahrers jedoch konnte der Flüchtige in der Rue Goldknapp von der Polizei gestellt werden. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs der beiden Männer wurde zudem Haschisch gefunden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung der Drogen sowie die Festnahme der beiden mutmaßlichen Täter an. Am Donnerstagmorgen wurden sie dem Untersuchungsrichter vorgestellt.