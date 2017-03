(asc) - Weil der Fahrer eines in Polen zugelassenen Lieferwagens keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde er am Samstagabend an der Ausfahrt Mamer in Richtung Belgien auf der Autobahn A6 von der Verkehrspolizei gestoppt.



Der überladene Lieferwagen war in Richtung Belgien unterwegs.

Foto: Polizei

Als die Beamten die Frachtpapiere überprüften, stellten sie fest, dass der Fahrer nicht nur keinen Sicherheitsgurt trug, sondern sein Lieferwagen auch viel zu viele Tequila-Flaschen geladen hatte.

Foto: Polizei

Bei der Überprüfung wurde beim Lastwagen eine Überlast von 76,5 Prozent ermittelt. Das Fahrzeug war demnach 2.680 Kilogramm zu viele Tequila-Flaschen geladen. Die Verkehrspolizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

