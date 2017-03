(SH) - Am Sonntag gegen 4 Uhr kam es in der Rue Philippe II in der Hauptstadt zu einem brutalen Überfall.



Ein Mann versuchte, eine andere Person zu Fall zu bringen, um dieser Person die Brieftasche aus der Hosentasche zu entwenden. Das Opfer wehrte sich allerdings heftig und konnte dem Täter den Geldbeutel wieder aus der Hand entreißen.



Der Streit war von einer Polizeipatrouille beobachtet worden. Die Beamten nahmen beide Personen zwecks weiterer Untersuchungen mit zur Dienststelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Täters an.

