(che) - Am Mittwochabend kam es gegen 21.45 Uhr in der Rue Carlo Hemmer in Kirchberg zu einem Brand, der vom Sicherheitspersonal jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Wie die Experten feststellten, hatten mehrere Gegenstände in einem Abstelllager für Hygienemittel Feuer gefangen. Es wurde niemand verletzt, es entstand laut Polizeibericht nur geringer Schaden.



Doch im Rahmen der Ermittlungen wurden die Polizeibeamten von einem Anwesenden übelst beschimpft. Ein paar Stunden später fand sogar eine Schlägerei an besagter Stelle statt - in die der Mann ebenfalls beteiligt war.



Gegen den Mann wird Strafanzeige gestellt.