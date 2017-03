(SH) - Obwohl sie zwei Kinder im Wagen hatte, missachtete eine Frau am Montag gegen 21 Uhr in der Rue de Luxembourg in Esch/Alzette eine auf Rot geschaltete Verkehrsampel. Daraufhin wurde sie von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass eines der Kinder nicht ordnungsgemäß angeschnallt war und die Fahrerin unter starkem Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde eingezogen. Ein Familienmitglied übernahm die Obhut der Kinder und der Fahrerin.



Ebenfalls in Esch/Alzette war es am Montagabend zu einem Überfall gekommen. In der Rue Pasteur hatte sich ein Mann einer Frau gegen 19.45 Uhr von hinten genähert und ihr die Handtasche entrissen. Die Frau fiel zu Boden und verletzte sich.



