(che) - Kurz vor 22 Uhr ging am Dienstagabend ein Anruf bei der Polizei ein: Ein Mann gab an, Marihuanageruch in der Rue Tattenberg in Düdelingen wahrgenommen zu haben als er an einem Fahrzeug vorbeiging.

Auf Nachfrage der Polizei konnten die drei Männer keinen Grund für ihren Aufenthalt auf dem Parkplatz angeben. Einer der Männer gab laut Polizeibericht schließlich zu, Marihuana bei sich zu führen - und händigte eine geringe Menge an die Beamten aus. Daraufhin gab ein weiterer Insasse zu, Marihuana zu besitzen und gab dieses ebenfalls an die Beamten.

Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs wurden schließlich mehrere Drogenutensilien gefunden und gesichert.



Das Resultat: Gegen die Jugendlichen wird Strafanzeige gestellt.