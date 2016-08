(C./dco) - 20 Gramm Kokain, eine größere Bargeldsumme, mehrere Telefongeräte und eine kleinere Menge an Marihuana konnten mehrere Beamte bei einem mutmaßlichen Drogendealer sicherstellen. In der Nacht von Freitag auf Samstag war der Mann zunächst in der hauptstädtischen Rue Adolphe Fischer auf die Beamten gestoßen und ging schnellen Schrittes in eine andere Richtung. Als die Polizeipatrouille den Mann kontrollieren wollte, ergriff er die Flucht und entleerte dabei seine Tasche. In der Rue de Hollerich konnten die Beamten den Mann stellen. Bei der Durchsuchung und der Kontrolle des Fluchtwegs konnten die Drogen, das Bargeld und die Telefone sichergestellt werden. Ein Mobiltelefon war unter anderem als gestohlen gemeldet. Der Mann wurde festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.



Flucht auf dem Motorrad



Später in der Nacht war die Autobahnpolizei auf der A13 bei Sanem von einem Motorradfahrer überholt worden. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, der Fahrer konnte überholt werden. Trotz des Signals ''Police - Suivez-nous'' beschleunigte der Fahrer jedoch in der Ausfahrt Sanem und versuchte weiter über die A13 zu flüchten.

Der Motorradfahrer konnte jedoch schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Der Fahrer konnte weder Führerschein noch Papiere des Motorrades vorzeigen. Er habe diese bei sich zu Hause liegen. Das Motorrad wurde abgeschleppt, der Mann zum Bahnhof gebracht. Kurze Zeit später erhielt die zuständige Patrouille einen Anruf des Fahrers, der gestand, nicht über eine gültige Versicherung zu verfügen und deswegen geflüchtet gewesen zu sein, weil er keine gebührenpflichtige Verwarnung aufgrund der fehlenden Papiere erhalten wollte. Jetzt gibt es ein Protokoll.