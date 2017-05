(LW) - Die Polizei konnte am Samstagabend einen mutmaßlichen Drogendealer auf frischer Tat ertappen. Zwei verdächtige Personen waren einer Patrouille in der Rue de Hollerich an einer Bushaltestelle aufgefallen. Sie wurden im Bus gestellt. Eine der Personen hatte 5,3 Gramm Kokain bereits im Bus vor den herannahenden Beamten versteckt. Nach Ermittlungen stellte sich laut Polizeiangaben heraus, dass der Mann den Behörden bereits seit geraumer Zeit wegen Drogendelikten bekannt war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Bargeld, Mobiltelefone sowie die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei zudem wegen einer Schlägerei vor einem Lokal in der hauptstädtischen Rue Dicks ausrücken. Eine stark betrunkene Frau, die sich laut Polizeiangaben nicht mehr auf den Beinen halten konnte, wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Mann, der sich einem Polizeiauto in den Weg stellte und die Beamten am Wegfahren hinderte, wurde bei der Staatsanwaltschaft gemeldet.



Weiterhin gingen der Polizei am Wochenende bei Kontrollen in Bridel, Frisingen, Sandweiler, Luxemburg und auf der Autobahn A7 mehrere unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrer ins Netz. Mindestens ein Führerschein wurde dabei eingezogen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.