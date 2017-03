(che) - In Petingen, Luxemburg-Stadt und in Diekirch ging es in der Nacht zum Sonntag etwas grober zu.



In der Rue de Linger in Petingen kam es so gegen 1 Uhr zum ersten Zwischenfall: Hier gerieten zwei Männere aneinander. Beide trugen Verletzungen davon, zudem wurde ein Fahrzeug beschädigt.

Gegen 4.50 Uhr musste ein Diskothekengast in der Rue de Bouillon einen Faustschlag einstecken und erstattete Anzeige gegen seinen Angreifer.

In genau dem gleichen Lokal hatte bereits ein weiterer Mann Schläge kassiert - von zwei Frauen. Als dieser das Lokal verließ, traf er erneut auf die Damen. Und erneut kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den drei Personen.

Gegen 3 Uhr früh ereignete sich eine Schlägerei in der Rue des Halles in Diekirch. Eine Person wurde dabei verletzt - er konnte sich nur mehr daran erinnern, dass ihm jemand eine Flasche gegen den Kopf geschlagen hatte. Ein Zeuge gab an, dass der verletzte Mann das Fenster eines Fahrzeugs eingeschlagen hatte.



Und auch in der Avenue J-F Kennedy in der Hauptstadt gingen gegen 6 Uhr morgens mehrere Personen aufeinander los. Als die Beamten auftauchteten, ergriffen ein paar von ihnen die Flucht.

Die Ermittlungen der Polizei laufen.