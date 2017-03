(C.) - Wie bereits im Vorfeld angekündigt hat die Polizei während der Karnevalzeit verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. So wurden zwischen dem 17. und dem 27. Februar 2017 insgesamt 477 Kontrollen organisiert.



Zudem wurden in mehreren Regionen von der Staatsanwaltschaft angeordnete Alkoholkontrollen gemacht. Die Standorte dieser Kontrollen wurden unter andrem aufgrund von spezifischen Veranstaltungen und hohem Verkehrsfluss ausgewählt. Etwa die Hälfte der 477 durchgeführten Kontrollen war präventiver Natur; hier wurde also nicht sanktioniert sondern Polizeipräsenz gezeigt und die Verkehrslage überwacht.

Insgesamt wurden bei diesen Kontrollen 438 Zuwiderhandlungen gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Der Großteil beruhte auf überhöhter Geschwindigkeit (64%), die statistisch gesehen die häufigste Unfallursache darstellt.



Während der zehn Tage wurden 60 Führerscheine eingezogen, davon 49 wegen Alkohol am Steuer und 8 wegen überhöhter Geschwindigkeit. Zudem waren in mehreren Fällen die Bordpapiere des kontrollierten Fahrzeuge nicht in Ordnung.