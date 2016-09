(ml) - Nach der Revolte am Montagabend im Gefängnis von Schrassig laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. 19 Häftlinge aus einer Abteilung hatten gegen 21:40 Uhr zwei Türen zu ihrem Zellenblock versperrt. Nur wenig später legten sie in einem Gemeinschaftsraum ein Feuer, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Berufsfeuerwehr durchbrach ein Fenster um den Brand zu löschen.



Nachdem die Revolte ausgebrochen war, wurde die Polizei verständigt. Im Einsatz war u.a. auch eine Spezialeinheit der Polizei, um die Gefängniswärtern zu unterstützen. Vor Ort waren auch die Berufsfeuerwehr, mehrere Ambulanzen, die Feuerwehr Niederanven-Schüttringen, sowie die Staatsanwaltschaft und die Generalstaatsanwaltschaft.

Erst gegen 01:20 Uhr war die Lage wieder unter Kontrolle. Zuvor hatten die zuständigen Behörden einen Zugriff beschlossen. Bei den Häftlingen wurde eine Körperdurchsuchung durchgeführt, um sicherzustellen, dass sie keine Waffen trugen, sagte ein Sprecher der Polizei dem "Luxemburger Wort" gegenüber.

Justizminister nimmt Stellung



Obwohl niemand verletzt wurde und der Materialschaden eher gering ist, wirft der Vorfall viele Fragen auf. Die Direktion der Haftanstalt hüllt sich in Schweigen. Eine Ermittlung soll die Ursache des Aufstandes klären. Die Häftlinge hätten während ihres Protests keine Forderungen gestellt, so ein Polizeisprecher, der am Abend des Geschehens vor Ort war.



Bei den 19 Insassen handelt es sich um verurteilte Täter, die ihre Strafe absitzen, so der Polizeisprecher. Einzelheiten über das Profil und die Nationalität der Unruhestifter gibt es derzeit noch nicht. Die Untersuchungshäftlinge waren nicht an der Blockadeaktion beteiligt. Sie sind in einem anderen Trakt untergebracht und hatten demnach keinen Kontakt zu den Anstiftern der Revolte, heißt es weiter.



Der Aufstand im Gefängnis von Schrassig nimmt unterdessen immer mehr eine politische Dimension an. Justizminister Félix Braz hat für Dienstagmittag um 14:15 Uhr eine Pressekonferenz einberufen. Die CSV spricht sich inzwischen dafür aus, dass die beiden zuständigen Parlamentsausschüsse tagen, um sich mit der Angelegenheit zu befassen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.