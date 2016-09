(vb) – Justizminister Felix Braz und Gefängnisdirektor Vincent Theis haben am Dienstagnachmittag Einzelheiten zur Gefängnisrevolte in Schrassig vom Vorabend gegeben. Demnach handelte es sich um „Stimmungsmache“ der Gefangenen. Forderungen hätten die Gefangenen nicht gestellt.

Gefängnisdirektor Theis sagte, bei dem Aufstand in einem einzelnen Zellenblock mit 19 Insassen sei wahrscheinlich Alkohol im Spiel gewesen. Es komme mitunter vor, dass Gefangene selbstgemachte Flüssigkeiten aus Wasser, Zucker und Obst zum Gären bringen. Gezielter Protest oder Forderungen habe es nicht gegeben, sagte Theis. Die Polizei habe den Aufstand zügig auflösen können. Der Rädelsführer sei ein in Gefängniskreisen berüchtigter Insasse mit „einer ausgeprägten Persönlichkeitsstörung“ gewesen.

Bei dem Aufstand am Montagabend hatten 19 Häftlinge den Zugang zu ihrem Zellenblock verbarrikadiert und Randale gemacht. Sie verhängten die Fenster des Blocks und zündeten in Öl getränkte Lappen an. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass nur geringer Schaden entstand.

Justizminister Felix Braz lobte Polizei und Gefängnisleitung für das rasche und beherzte Vorgehen. Er sagte, in Schrassig könnten die Gefangenen unter würdigen Bedingungen leben. Deshalb gebe es in Luxemburg keine Missstände, wie sie in anderen europäischen Ländern bisweilen anzutreffen seien.