(vb) – Auf der Düdelinger Autobahn ist es in der Nacht auf Freitag zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Ein Auto war auf einen Lastwagen aufgefahren.

Wie die Rettungsdienste berichten, ereignete sich der Unfall gegen Mitternacht auf der A3 in Fahrtrichtung Grenze auf Höhe der Aire de Berchem. Der Wagen des Unfallopfers war derart demoliert, dass die Karosserie aufgeschnitten werden musste. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Lkw-Fahrer wurde zur Kontrolle in die Klinik gefahren.



Laut Polizei hatte der Fahrer des Autos zu viel Alkohol getrunken. Er musste seinen Führerschein abgeben.