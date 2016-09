Von Jacques Ganser



Mittlerweile ist Moos über die Fahrbahn der Auffahrt Richtung Schengen in Frisingen gewachsen. Mancher dürft sich wohl wünschen, es wäre Gras. Seit 13 Jahren wartet die fertiggestellte Auffahrt auf das erste Auto. Umsonst. Während die Eigentumsfragen in Hellingen nach jahrelangen juristische Streitereien und einer Verfassungsänderung nun endlich geklärt sind, bleibt die Situation in Frisingen auch weiterhin blockiert.



Ursache ist eine nicht geklärte Eigentumsfrage der betroffenen Grundstücke ...