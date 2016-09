(lb) - Mehrere Fußgänger kamen am Dienstagnachmittag einer Unfallfahrerin zu Hilfe, die sich mit ihrem Fahrzeug überschlagen hatte und auf der Seite zum Stehen kam. Der Unfall ereignete sich in der Rue de Trèves am Findel.

Kurz vor 14 Uhr wurden die Fußgänger durch das Geräusch des Aufpralls auf den Wagen aufmerksam. Die Passanten konnten die Insassin aus ihrem Fahrzeug befreien.



Der Unfall ereignete sich weil der Wagen ein anderes Auto erfasst hatte, das gerade abbiegen wollte. Beide Verkehrsteilnehmerinnen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Arbeiten des Abschleppdienstes gesperrt werden.