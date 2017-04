(dho) - In der Ortsausfahrt von Brouch ist es am Mittwochmittag kurz vor 13 Uhr auf der N8 Richtung Reckingen zu einem Unfall gekommen, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren. Zwei Wagen hatten sich überschlagen.



Eine Person war in ihrem Wagen eingeklemmt worden. Der Notrufzentrale war gemeldet worden, dass an ihrem Wagen ein Feuer ausgebrochen sei. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatte eine Privatperson den Brand jedoch bereits gelöscht.



Vor Ort weilte das First Responder Team Boevingen-Attert, der Rettungsdienst und eine Krankenwagen aus Lintgen, ein Krankenwagen aus Mamer, einer aus Redingen und der Notarzt aus Ettelbrück, sowie die Polizei aus Mersch. Auch der Rettungshelikopter war im Einsatz.