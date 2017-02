(dco) - 500 Meter vor Hassel in Richtung Dalheim ist am frühen Sonntagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Der Mann war als einer von vier Fahrern einer Biker-Gruppe auf der dortigen Straße, in einer langgezogenen Linkskurve, unterwegs.



Dabei stürzte der Fahrer und rutschte unter die Leitplanke. Er wurde schwer verletzt. Zu den Gründen, warum der Motorradfahrer gerade an dieser Stelle verunglückte, konnte Polizeisprecher Serge Arendt gegenüber wort.lu zunächst keine genauen Angaben machen. "Die Straße war trocken, es ist eher von einem Fahrfehler oder technischen Problemen auszugehen. Das muss aber noch genauer untersucht werden."

Aufgrund des akut lebensgefährlichen Zustands des Fahrers wurde er mit dem Krankenwagen schnellstens ins Krankenhaus gebracht. Auch die AirRescue wurde verständigt, der Notarzt habe aber, so Arendt, sich für den Transport im Krankenwagen entschieden. Kurz vor dem Eintreffen im Krankenhaus verstarb der Mann an seinen schweren Verletzungen.