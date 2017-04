(vb) – Eine offenbar geistig verwirrte Frau hat sich in Aachen ausgesperrt und wusste nicht mehr weiter. Als die Nachbarn in dem Einfamilienhaus nachschauten, entdeckten sie Rucksäcke mit mehreren hunderttausend Euro in bar.

Die hochbetagte Frau kam nicht mehr in ihr Haus hinein und stand draußen in der Kälte. Wie schon so oft halfen ihr Nachbarn aus der Patsche. Einer stieg durch ein offenes Fenster in das Haus und öffnete die Haustür von innen.

In einem Zimmer erlebten die Nachbarn ihr blaues Wunder: Säuberlich abgepackt hatte die alte Dame dort eine große Menge Bargeld verstaut. Die Nachbarn riefen die Polizei. Die Beamten entdeckten, dass die Frau minutiös Buch über ihre Bargeldbestände geführt hatte.

Die alte Frau sagte den Beamten, dass sie und ihr Mann ihr ganzes Leben lang gespart hätten. Urlaub hätten sie so gut wie nie gemacht. Sie seien immer sparsam gewesen. Einmal hätten sie sich ein Auto gegönnt. Mit dem sei aber nur der Sohn gefahren, heißt es im Polizeibericht.

Die Beamten begleiteten die Frau zu ihrer Bank und ließen sie das gesamte Bargeld auf ein Konto einzahlen.