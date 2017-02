(C.) Am Sonntagmorgen gegen 9.15 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Einsatz im Atomkraftwerk in Cattenom ausrücken. In einem Maschinenraum des nicht-nuklaren Bereichs der "Unité n°3" des Atomkraftwerkes war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Das teilte der Rettungsdienst 112 in einer Pressemitteilung mit.

Die Quelle der Rauchentwicklung war ein Schaltschrank. Mitarbeiter des AKW-Betreiber EDF trennten den Schaltschrank vom Netz, wodurch die Rauchentwicklung sofort stoppte.

Bei ihrer Ankunft konnten die Feuerwehrleute kein Feuer feststellen und rückten um 9.55 Uhr wieder ab. Die Anlage wird derzeit überprüft.

Der Vorfall hatte keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Atomkraftanlage und auf die Belegschaft, heißt es in der Pressemitteilung.