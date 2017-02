(mth) - Ein Arbeitsunfall am Freitag gegen 18.45 Uhr in der Rue de la Gare in Junglinster verlief glimpflicher, als zunächst gedacht.

Auf einer Baustelle wurde sollte dort ein Beleuchtungsmast aufgestellt werden. Dabei riss ersten Erkenntnissen zufolge das Stahlseil welche den etwa 100 Kilo schweren Mast in die Höhe ziehen sollte.

Der Mast fiel herunter und traf einen Arbeiter, der dabei ernsthaft verletzt wurde. Glücklicherweise trug das Opfer einen Industrieschutzhelm. Der Verletzte wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Gewerbeinspektion erhielt Kenntnis.