(nas) - In der Silvesternacht wird der Jahreswechsel weltweit gefeiert. Auch die 33-jährige Anne Bück feiert gemeinsam mit ihren Freunden. Dennoch ist sie in Alarmbereitschaft. Sie gehört nämlich zu jenen Menschen, die auch in dieser besonderen auf Abruf bereit stehen müssen. Und dies ehrenamtlich.

Seit ihrer Jugend ist Anne im Rettungswesen aktiv – ein Hobby, das sie mit Begeisterung ausübt ...