(vb) – Im „School Leaks“-Prozess gegen drei Lehrerinnen und einen weiteren Angeklagten legt die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Die vier Angeklagten waren vor einer Woche freigesprochen worden.

In der „School Leaks“-Affäre war den drei Lehrerinnen und dem Ehemann einer der Frauen vorgeworfen worden, Examensdokumente zum Übergang von der Grund- in die Sekundarschule vorab an die Schüler weitergegeben zu haben. Angeklagt waren sie wegen Verstoßes gegen das Berufsgeheimnis.

Vor dem Bezirksgericht waren die vier Angeklagten freigesprochen worden, was auf Kritik von mehreren Politikern gestoßen war. Die drei Lehrerinnen mussten jedoch in Bezug auf ihr Dienstverhältnis Disziplinarstrafen hinnehmen. Demnächst wird sich das Strafgericht mit dem Fall befassen.