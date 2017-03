(str) - Den Anwälten waren sie von Anfang an ein Dorn im Auge, die Genspuren, die nach dem Überfall auf den G4S-Firmensitz in Gasperich und dem Angriff aus dem Hinterhalt auf Polizisten in Garnich sichergestellt wurden. Denn es waren neben einer ganzen Reihe von Indizien die einzigen materiellen Beweise gegen die drei schlussendlich verurteilten Täter. In der inzwischen vorliegenden Urteilsbegründung des Berufungsgerichts sollten sie allerdings eine entscheidende Rolle spielen.



Die DNS-Analyse gilt in der Kriminalistik als eine äußerst präzise Identifizierungstechnik ...