(SH) - Panne an der Uni.lu am Montag. Die Studenten des zweiten Jahrgangs hätten eigentlich ein Examen in europäischem Recht ablegen sollen. Hierzu kam es jedoch nicht. Denn zu Beginn des Examens wurden ihnen nicht nur die Fragen ausgeteilt sondern gleich auch die Antworten.

Thomas Klein, Presseverantwortlicher der Uni.lu, bestätigte den Vorfall. "Das falsche Blatt war kopiert und ausgeteilt worden", so die Erklärung.

Der Professor entschied daraufhin, die Prüfung abzusagen. Nun soll sie am 2. Februar wiederholt werden. Dieses neue Datum in knapp zwei Wochen stellt jedoch wiederum einige junge Menschen vor Probleme. "Viele Studenten nehmen am Erasmus-Programm teil und einige unter ihnen werden Anfang Februar bereits im Ausland sein", erklärt ein Student.

