(jl) - Das Naturschauspiel, das sich Claude und Renée Kartheiser-Majerus an ihrem "Camping Vieux Moulin" zurzeit vor der Haustür in Obereisenbach bietet, sieht man eigentlich nicht alle Tage.

Mit dem Tauwetter haben sich die dicken Eisplatten auf der Our nämlich in den vergangenen Tagen gelöst und nun an der engen und von Bäumen gesäumten Flussstelle entlang des Campings zu wahrem Packeis aufeinandergeschoben.

Grund zur Entzückung haben die Campingbesitzer an dem Anlick jedoch nicht, sucht sich die Our ihren Weg seit Dienstagnachmittag doch nun geradewegs durch ihr Gasthaus und das anliegende Campergelände.

"So gegen 16.15 Uhr begann das Eis sich plötzlich in der Our aufeinanderzutürmen. Nur 20 Minuten später stand im Haus dann schon alles unter Wasser. Wie hoch der Schaden ist, ist zurzeit kaum abzusehen", erzählen die Inhaber, hinter denen verständlicherweise eine unruhige Nacht liegt.

Am Mittwochmorgen steht das Wasser immer noch gut 40 Zentimeter hoch in der überdeckten Terrasse der Gaststätte. Wie es weitergehen soll, steht zurzeit noch nicht fest. Ein Bagger, der am Morgen angerückt war, um mit dem Schlaghammer eine Schneise ins Eis zu schlagen, damit sich das Wasser einen anderen Weg bahnen kann, musste seine Arbeit zunächst jedenfalls wieder abbrechen, da er nicht nah genug an die entscheidenden Stellen herangelangen konnte.

2009 hatten aufgestaute Eisplatten an der Our bereits einmal zu Überschwemmungen am Campingplatz geführt. "Scheinbar schlägt die Natur bei uns immer zu, wenn in den USA ein neuer Präsident vereidigt wird", scherzt Renée Kartheiser. Zumindest ihren Humor haben sich die Inhaber noch nicht wegspülen lassen.