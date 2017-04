(C.) - Am Vorabend des 1. Mai wurde vor der Genossenschaftskellerei "Caves du Sud" in Remerschen ein überdimensionaler Maikranz - mit Hilfe eines Krans - installiert.



Zuvor waren jedoch die fleißigen Hände der Jugendfeuerwehr - und des älteren Semesters - aktiv um den Maikranz zu schaffen. Nachdem der Maikranz installiert war wurde er mit einem Wasserstrahl des "Centre d'Incendie et de Secours Schengen" (CISCH) sozusagen feierlich eingeweiht.



Auch wenn am Ende der Kranz eher einem O glich, so zeigten sich alle Anwesenden sehr zufrieden. Mit einer gut gekühlten Coupe Crémant wurde das Werk gefeiert.