(dho) - Unweit des Haupteingangs des Kinos Utopolis flattert ein an einem Mülleimer befestigtes Absperrband der Polizei im Wind. Im Einkaufszentrum Auchan herrscht Alltag wie immer, zumindest auf den ersten Blick. Doch was am Donnerstagabend hier passiert ist, hat bei manchen Menschen Spuren hinterlassen. Nicht zuletzt wegen den Attentaten am Mittwoch in London.



Um 17.45 Uhr war telefonisch eine Bombendrohung im Kino Utopolis auf Kirchberg eingegangen. Die Kinovorstellungen wurden daher kurz nach 18 Uhr unterbrochen, die Kinobesucher evakuiert. Die Drohung sei dermaßen konkret gewesen, dass beschlossen wurde ebenfalls das Shoppingcenter Auchan und ein weiteres Gebäude zu räumen. Zufälligerweise befand sich die Polizei zu diesem Zeitpunkt gerade wegen eines Ladendiebstahls im Auchan. Nur wenig später kam die Durchsage, dass auch das Einkaufszentrum evakuiert werden müsse.



Bewaffnete Polizei in voller Montur



Das Sicherheitspersonal war gerade dabei, seine Mannschaft auf die Evakuation vorzubereiten, als die ersten Polizisten zur Verstärkung eintrafen. „Etwa fünf Beamten kamen in voller Montur mit Maschinenpistolen zum Haupteingang herein“, berichtet eine Verkäuferin, die in einem Laden nahe des Haupteingangs arbeitet. Alle Besucher und das Personal wurden in resolutem Ton von den Beamten aufgefordert das Gebäude zu verlassen. Dies muss gegen 18.25 Uhr gewesen sein, denn zeitgleich sei der Alarm des Shoppingcenters ausgelöst worden, so der Sicherheitsbeauftragte von Auchan, Grégory Panunzi.



Bei dem Alarm habe es ebenfalls eine Durchsage gegeben, dass die Menschen wegen eines technischen Problems das Einkaufszentrum verlassen sollten. Ob Menschen geschrien hätten, sei auf den Überwachungskameras nicht zu sehen, so Grégory Panunzi. Die Wahrnehmung der Menschen die vor Ort waren, war unterschiedlich. Jedoch berichteten alle ausnahmslos von Angst und auch von Panik, von sich hektisch bewegenden und rennenden Menschen. Und auch von Schreien.



Marc etwa, ein Kunde, der gerade dabei war, das Einkaufszentrum über den Hintereingang zu verlassen, beschreibt, wie er auf einmal Hunderte Menschen heranlaufen und sich auf den den hinteren Ausgang zu bewegen sieht. Manuela, die sich gerade mit ihrem Mann an den Kassen des ersten Stockwerks befand, berichtet ebenfalls von Schreien, die sie an eine Schlägerei denken ließen und von Menschen, die in Panik Richtung Ausgang liefen.



Sie ließ alles stehen und liegen, holte ihr Kind aus dem Kinderhort des Einkaufszentrums ab und rannte nach draußen. Doch nicht nur die Kunden, auch die Verkäufer der Läden in der „Galerie“ wussten nicht wie sie reagieren sollten. Die Verkäufer eines Kleiderladens im Erdgeschoss dachten Anfangs, jemand sei gestürzt. Aus Angst flüchteten sie schließlich etwas später über den Notausgang. Einige ließen die Gitter ihrer Geschäfte herunter, andere verließen ihr Geschäft auf Anordnung der Polizei sofort.



Letzte Übung vor fünf Jahren, im Auchan vor einem Jahr



Im Gastronomiebereich berichtet eine Angestellte ebenfalls, wie die Menschen an ihnen vorbei rannten. Sie erinnert sich an einen Mann, der wegen seiner Größe aus der Menge herausstach. Er habe mit seinen Händen gewunken und geschrien, „alle müssen raus“. Wie die Evakuierung aussehen sollte, wussten viele, vor allem der Neuangestellte nicht. Es gebe zwar einen klaren Evakuierungsplan, an die letzte Übung vor mehr als fünf Jahren erinnert sich jedoch fast niemand.



Der Sicherheitsbeauftragte des Shoppingzentrums Auchan beteuert, dass einmal im Jahr eine Übung durchgeführt würde. Jedoch betrifft dies, wie es scheint, nur die Auchan-Angestellten. Die Evakuierung seitens der Polizei sei jedoch sehr schnell und professionell abgelaufen, berichten alle Beteiligten. Das Gebäude war innerhalb von zehn Minuten geräumt.



Menschenmengen standen anschließend ratlos vor dem Komplex. Wann sie wieder rein konnten wussten sie nicht. Zu ihrem Auto in der Tiefgarage durften sie auch nicht. Einige Personen trugen nur ein T-Shirt und hatten keine Jacken dabei. In umliegenden Gebäuden wie in der „Chambre de Commerce“ konnten sie sich jedoch aufwärmen. Manche entschieden, sich ohne ihr Auto nach Hause begeben.

Lex Kleren

Gespenstische Bilder

Zu der Zeit, etwa eine knappe Stunde nachdem der Alarm ausgelöst worden war, befand sich LW-Fotograf Gerry Huberty gerade zufällig in der Tiefgarage, als die Durchsage eines Bombenalarms kam. Im Einkaufszentrum schoss er gespenstische Bilder. „Gewöhnlich ist das Auchan ein sehr hektischer Supermarkt, doch als ich hochging war es gespenstisch leer. Umgefallene Einkaufswagen. Zurückgelassene Lebensmittel auf dem Fließband in den Kassen“.



Als er kurz nach Einbruch der Dunkelheit das Einkaufszentrum verließ, war der „Service de déminage“ gerade dabei sich vorzubereiten, um in das Einkaufszentrum zu gehen. Als ihre Arbeit abgeschlossen war, konnten die Menschen kurz nach 20 Uhr zurück zu ihren Autos.

Foto: Gerry Huberty

Um 21.15 Uhr wurde Entwarnung gegeben, das Personal konnte wieder in das Einkaufszentrum. Für die Kunden blieb es jedoch geschlossen. Bis Mitternacht noch wurden die zurückgelassenen Lebensmittel aus etwa 100 Einkaufswagen und 50 Einkaufskörben sortiert und, falls es sich um Waren handelte, die gekühlt werden mussten, entsorgt. Sachen, welche die Personen in Panik zurückgelassen hatten, wurden größtenteils bis Freitagmittag im Fundbüro abgeholt. Die Personen, die ihr Fahrzeug in der Tiefgarage gelassen hatten, konnten es am nächsten Morgen kostenfrei abholen.