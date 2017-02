(stb) - Am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr stand in Niederkorn ein Auto aus bislang ungeklärten Gründen in Flammen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Rettungskräfte vom CIS Sassenheim und vom CIS Differdingen waren vor Ort.



Nur wenige Minuten später gegen 6.45 Uhr kam es zu einem Autounfall auf der A13. Dabei wurde eine Person verwundet. Im Einsatz waren ein Krankenwagen und die CIS Kayl.